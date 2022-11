Le jeune public sensibilisé au VIH et au Sida

Le VIH continue de circuler et de nouveaux cas ont encore été détectés cette année. A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida qui a lieu le 1er décembre, AGIR contre le SIDA et Cousins Cousines se mobilisent à l’UPF et au collège de Afareaitu à Moorea.

Bientôt 34 ans que chaque 1er décembre est synonyme de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Les associations du fenua comme AGIR contre le SIDA et Cousins Cousines ne dérogent pas à la règle et cette année encore, elles se mobilisent en organisant avec des partenaires plusieurs événements. En 2022, plusieurs nouveaux cas ont été décelés dans les îles jusqu’aux Marquises. « Il y a toujours des nouveaux malades, la maladie continue et il faut continuer à sensibiliser « , dit Karel Luciani, président de l’association Cousins Cousines.

Cette fois, les opérations sont essentiellement destinées à un public jeune, avec la participation à deux actions de sensibilisation à la maladie et aux infections sexuellement transmissibles. La première est prévue à l’Université de Polynésie française de 8 h à 12 h et la seconde aura lieu au sein du collège d’Afareaitu à Moorea. Au programme : des stands de prévention, des activités ludiques, de la sensibilisation au travers d’affiches, mais aussi pour les étudiants de l’université une distribution de préservatifs. Pour Karel Luciani, cette prévention auprès du jeune public est primordiale alors qu’il y a à peine 2 ans, un jeune homme de 23 ans perdait la vie après avoir contracté la maladie. « Ça touche les jeunes, ça touche les moins jeunes. Il faut être responsable et se faire dépister au moins une fois par an si on est sexuellement actif », explique encore le président de Cousins Cousines. Des dépistages qui sont d’ailleurs possibles dans tous les dispensaires du fenua, mais aussi au CHPF et au Fare Tamahau .