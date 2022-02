Le jeune rugby à 7 polynésien représenté au Challenge Cadet de la FFR

La Fédération française de rugby organise au mois de juin son Challenge Cadet, avec à la clé, un titre de Champion de France. La Fédération polynésienne de rugby est à pied d’œuvre pour y participer. Après trois ans sans déplacement, c’est avec une équipe de moins de 16 ans qu’elle se rendra à Montauban pour prendre part au tournoi.

La Fédération française de rugby organise au mois de juin son Challenge Cadet, avec à la clé, un titre de Champion de France. La Fédération polynésienne de rugby est à pied d’œuvre pour y participer. Après trois ans sans déplacement, c’est avec une équipe de moins de 16 ans qu’elle se rendra à Montauban pour prendre part au tournoi. Une vingtaine de joueurs ont été retenus pour les présélections qui ont lieu en ce moment même, et au terme d’un stage de 2 jours, 12 ou 13 joueurs seront retenus.

À partir de là, la préparation de l’équipe, qui se rendra en métropole du 9 au 20 juin prochain pour la phase finale des cadets régionaux -16 ans, sera affinée. Le tournoi regroupera environ 16 équipes, et c’est un véritable challenge qui attend donc les jeunes polynésiens. Si malgré leur manque d’expérience, ils espèrent réussir à décrocher un bon classement, cela risque de s’avérer difficile, même si c’est là l’objectif à court terme de la préparation. Mais le niveau est plutôt élevé en métropole, et le manque de recul empêche de se prononcer sur les potentielles performances de l’équipe. Pour Gilles Lafitte, directeur technique de la FPR, « il faut du temps, c’est ce que l’on met en place, l’idée c’est vraiment de participer et de travailler avec cette nouvelle génération » :

L’objectif à long terme, ce sont donc bien les Jeux du Pacifique, et la préparation de cette génération de moins de 16 ans et de moins de 18 ans. Pour 2027, ce sont deux équipes de rugby à 7 qui participeront, une féminine, l’autre masculine. Des jeunes qui auront entre 25 et 29 ans, parfois un peu moins, et dont il faut commencer la préparation dès maintenant :