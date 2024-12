Le JOPF en version papier, c’est terminé

Le passage à 2025 marque aussi le début de l’ère « tout-numérique » pour le journal officiel, qui a entamé sa dématérialisation en 2023. La dernière édition papier ne comptait plus que 23 abonnés, elle paraît ce mercredi 31 décembre.

Neufs ans après la version métropolitaine, le journal officiel de Polynésie française va, lui aussi, cesser d’être imprimé. Ce document, dans lequel le pays diffuse à la population les textes juridiques et officiels, tels que les lois, ne comptait plus que 23 abonnés à sa version papier, « quelques communes, administrations et magistrats », note Nicole Terraillon, responsable du département de l’accès au droit au Secrétariat général du gouvernement.

Comme en métropole, sa dématérialisation était prévue de longue date. « Nous n’avons pas pu le faire pendant longtemps, car nous étions bloqués par le statut de l’autonomie. Le version papier était une formalité juridique », jusqu’à ce qu’une loi ne permette le passage progressif au tout numérique en 2019. Après plusieurs vérifications juridiques et consultations, le Journal officiel a pris le train de la dématérialisation en 2023, avec son édition « Propriété industrielle ». Elle regroupe les publications de dessins et modèles, les demandes de brevets d’inventions ou d’enregistrement des marques, et a servi de test pour le Secrétariat général. Cette édition est désormais publiée en ligne, sur Lexpol, (le site d’accès au droit du Pays) une fois par semaine.

« Le modèle marchait bien » et après cette transition réussie, l’édition des annonces légales et marché publics a suivi en août 2024. Elle concerne les annonces commerciales (constitution de société, cessation d’activité…), les annonces civiles, les constitutions d’associations et la commande publique (avis d’appel public à la concurrence, avis d’attribution de marché). Ce qui permet de toucher un public plus large « déjà habitué à Lexpol », à raison de trois publications hebdomadaires. La dématérialisation s’est ensuite poursuivie en octobre, avec l’édition rendant compte des débats à l’Assemblée de Polynésie française.

Alors que la version numérique dénombre désormais 16 000 abonnés, la dernière édition à franchir le cap, « le plus gros chantier », est celle des « lois et règlements ». Sa dernière parution papier a été imprimée ce 31 décembre. Pour Nicole Terraillon, ce passage au tout numérique comporte plusieurs avantages. « La lisibilité est meilleure, pour les gens qui attendent des supports plus fluides et plus modernes. Les images sont de qualité supérieure et on gagne surtout en recherche, car on peut insérer des liens vers d’autres informations », souligne la juriste.

Les équipes de l’imprimerie officielle jusque là chargées de l’édition papier conservent leur poste : les correcteurs sont intégrés au projet numérique, tandis que les maquettistes sont réorientés vers la partie commerciale des annonces légales, diffusées dans la presse.