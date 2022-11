Le JRCC en panne de VHF

Ce mercredi en début d’après-midi, le JRCC Tahiti (centre de coordination de sauvetage aéro-maritime) a signalé une avarie sur ses systèmes de diffusion par radio VHF. Il reste joignable par d’autres moyens.

Cette avarie a pour double conséquence, d’une part la perte de la veille du canal VHF 16, canal d’urgence et de sécurité en mer, et d’autre part le brouillage plus ou moins important des radios VHF des navires en mer dans l’archipel des îles de la Société.

En cas de détresse, d’urgence ou de sécurité, il est demandé à tous les navigateurs de prendre contact avec le JRCC par les moyens suivants :

Radio MF sur 2182 KHz ;

Radio FH sur 8291 KHz ;

Par Inmarsat au 422 799 192 ;

Par téléphone en composant le numéro d’urgence 16 (appel gratuit et prioritaire).

Les services de l’État et du Pays (notamment la direction de l’équipement) sont pleinement mobilisés pour permettre de retrouver au plus vite une situation nomina

Retrouvez tous les moyens de contacter le JRCC Tahiti sur son site web : www.jrcc.pf

Avec communiqué