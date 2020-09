Le JRCC inquiet pour le voilier Jet France en transit entre Nouméa et le fenua

Le centre de coordination de sauvetage aéro-maritime a signalé son inquiétude à propos du Jet France. Le catamaran, parti de Nouméa le 7 août dernier à destination de Tahiti ou des Marquises avec 4 personnes à bord n’aurait pas donné de signe de vie pendant plus longtemps que prévu.

Dans un message transmis notamment par l’association des voiliers de Polynésie, le JRCC appelle « tous les navires sur zone » à « exercer une veille attentive » à propos du navire et invite à prendre contact avec le centre pour toute information. Le Jet France, catamaran de 23 mètres était basé en Nouvelle-Calédonie ces derniers temps. Mais il n’est pas inconnu en Polynésie : l’ancien bateau de course a longtemps proposé en location charter au fenua, notamment entre Tahiti et Tetiaroa.

Les coordonnées du JRCC :