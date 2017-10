Le licenciement de Guy Stalens a coûté 8 millions à la TEP

Dans son dernier rapport, la chambre territoriale des comptes revient sur le changement houleux de PCA et de directeur à la TEP en 2016. Le duo Bruno Marty/Guy Stalens, mis en place par Gaston Flosse, a été remplacé par le tandem Marc Chapman/Thierry Trouillet voulu par Nuihau Laurey. Mais des problèmes de procédure ont été relevés par la chambre.

Sur la forme, le changement de président du conseil d’administration de la TEP en 2016, de Bruno Marty à Marc Chapman, a « respecté la procédure spécifique ». C’est sur les nominations des deux directeurs, Guy Stalens et Thierry Trouillet, que la chambre relève des « interrogations » et demande « un plus grand respect des formes prévues ».

La juridiction rappelle d’abord que la qualité « d’agent public » auprès du ministère de tutelle de la TEP empêche d’en être nommé directeur avant « une période de latence de trois ans ». La nomination de Guy Stalens, auparavant prestataire de services pour la présidence en charge de l’Energie et chargé d’un audit technique et financier de la TEP (dont il venait de démissionner, NDLR), a été « sujette à interrogation ». Mais la chambre précise que Guy Stalens n’était jamais intervenu pendant sa mission « en qualité d’agent public ».

La nomination de Thierry Trouillet est plus problématique. Ancien conseiller technique de Nuihau Laurey, il a été placé à la direction de la TEP à la suite des « dégradations des relations » entre le vice-président et l’ancien directeur Guy Stalens « ayant pour origine des résultats jugés insuffisants ». Mais « indépendamment de ces motifs », la chambre relève également le non-respect du « formalisme » dans la procédure, puisque l’absence de Bruno Marty et Guy Stalens, lors du conseil d’administration qui a entériné la nomination de Thierry Trouillet, a empêché une procédure dite « contradictoire ».

Résultat, la juridiction annonce dans son rapport que ces « errements » viennent de coûter 8 millions de Fcfp à la TEP pour « révocation abusive » de Guy Stalens.