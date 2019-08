Le Los Angeles Times offre une pleine page de pub à Tahiti pour se faire pardonner

Radio1 vous en parlait il y a trois jours : le quotidien californien The Los Angeles Times avait publié un article qui confondait Tahiti et Haïti. Un article réalisé par une agence de communication espagnole, One World Media, qui a corrigé son erreur sur son site Internet. Et le Los Angeles Times a offert à Tahiti Tourisme une pleine page de publicité pour se faire pardonner.

Le dimanche 16 juin dernier, le Los Angeles Times publiait un article sur Tahiti et ses Îles, acheté à une agence de communication barcelonaise, One World Media, dont les journalistes avaient fait un séjour en Polynésie en novembre 2018. Une pleine page qui se voulait flatteuse, mais dont l’encadré confondait Tahiti et Haïti, l’île des Caraïbes très éprouvée tant par les catastrophes naturelles que par la corruption et la pauvreté qui y règne depuis des décennies.

Tahiti Tourisme indique que le quotidien californien, pour se faire pardonner, a offert à Tahiti Tourisme Amérique du Nord une pleine page de publicité dans ses colonnes. À noter que le tarif de base pour une pleine page dans l’édition du dimanche, avec un tirage de plus d’un million d’exemplaires, peut atteindre 95 000 USD (10 millions de Fcfp).

De son côté, One World Media a mis en ligne sur son site Internet une version corrigée de l’article.

Enfin, Tahiti Tourisme assure que le voyage des journalistes de One World Media n’a pas été pris en charge, et que son interaction avec ces journalistes s’est bornée à un entretien accordé par son directeur, Paul Sloan.