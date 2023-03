Le magazine Time place les Tuamotu sur sa liste des « meilleurs endroits du monde »

Chaque année, le magazine américain Time publie sa liste des 50 « World’s Greatest Places », les meilleurs endroits du monde qu’il ne faut pas rater. Cette année, les Tuamotu y figurent.

Le célèbre hebdomadaire américain vient de placer les Tuamotu sur sa liste des 50 endroits au monde à visiter. Sa rédaction a sollicité des nominations de ses correspondants et contributeurs autour du monde, avec pour mission de trouver les destinations offrant « des expériences nouvelles et excitantes. »

C’est ainsi que parmi des endroits aussi variés que Gizeh et son nouveau musée archéologique en Égypte, Dijon pour sa gastronomie, ou Medellin en Colombie pour son renouveau culturel, apparaît l’archipel des Tuamotu. L’un des critères qui a attiré l’œil du magazine est l’intention du gouvernement de limiter le nombre de touristes à un visiteur par habitant, faisant de la Polynésie « une destination qui met en place des pratiques touristiques durables ».

« Visiter les Tuamotu est une façon de mettre plus directement vos dollars dans la poche des locaux. Les Tuamotu sont connues pour le surf de haut niveau, la plongée et le snorkeling, avec des tombants couverts de coraux, et des passes aux forts courants remplies de requins de récif comme à Fakarava et Rangiroa », écrit Time, qui recommande aussi de « se déconnecter en séjournant dans des pensions de famille. »