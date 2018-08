Le mana de Teahupo’o dans Libération

Le quotidien métropolitain, Libération, a consacré, vendredi, un article sur la vague mythique de Teahupo’o. Presque une ode au spot de la presqu’île à une semaine du début de la Tahiti Pro Teahupo’o qui rassemble les meilleurs surfeurs internationaux pour dompter la vague de la passe Hava’e.

A une semaine du début de la Tahiti Pro Teahupo’o, le quotidien métropolitain, Libération, a consacré un article au spot mythique de la presqu’île. « Teahupo’o, l’âme tranchante » fait ainsi le récit du mythe autour de la célèbre vague, l’âme et la beauté du lieu, mais aussi ces dangers : « Découvrir la vague de Teahupo’o, c’est croiser le diable en robe d’écume. Rarement la beauté et la férocité n’ont été autant mêlées dans la création ». A travers la découverte du spot, l’auteur de l’article partage les témoignages de noms bien connus de Teahupo’o : Vetea David, Raimana Van Bastolaer, Kauli Vaast, Tim Mc Kenna ou encore Matehau Tetopata… Tous raconte leurs déboires avec la vague capricieuse de la passe Hava’e mais aussi leur respect et leur fascination pour ce spot.