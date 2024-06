Le manque de travailleurs sociaux évoqué à Paris

Auditionnée par le Conseil économique, social et environnemental national dans le cadre d’une saisine du Sénat sur la protection de l’enfance, Maiana Bambridge a souligné qu’en Polynésie, un travailleur social s’occupe de 75 jeunes contre 30 pour un travailleur social en métropole. Et que les budgets alloués par le Pays aux structures associatives ne leur parviennent pas avant le mois de juillet.

Maiana Bambridge, présidente de la Fédération des organismes socio-éducatifs et membre du Cesec, s’est rendue à Paris afin d’être auditionnée par la Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, social et environnemental national. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une saisine du Sénat sur la protection de l’enfance et l’efficacité des lois relative à cette protection.

Si les Affaires sociales sont de compétence du Pays, Maiana Bambridge a pu exposer les difficultés de l’aide sociale à l’enfance au fenua. C’est d’abord un problème de ressources humaines, explique-t-elle : « Quand en Polynésie un travailleur social doit suivre 75 jeunes, vous avez en France un travailleur social qui suit 30 jeunes ».

Elle évoque aussi un autre problème récurrent dans les foyers de sa fédération : « Nous sommes des bénévoles, et les budgets qui sont votés par le territoire, qui nous permettent de faire face aux formations de personnels et à nos autres engagements, ne nous arrivent pas au 1er janvier de l’année, ça va arriver au mois de juillet, c’est vraiment l’écueil qui nous semble le plus rédhibitoire pour un bon fonctionnement de nos structures. » Elle réaffirme le rôle de la société civile : apporter des propositions aux décideurs qui sont « parfois déconnectés de la réalité ».

Maiana Bambridge est également en train de finaliser, à Tahiti, l’autosaisine du Cesec sur la pauvreté.