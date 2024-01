Le marathon des Marquises fait son retour

Marathon de Moorea – Nouveaux parcours, nouveaux horaires Le marathon de Moorea, va se courir cette année pour la 33e fois, le 30 et 31 mars prochain. L’événement organisé ces dernières années par Moorea Events est repris, comme on vous l’annonçait déjà en novembre dernier, par le VSOP-XO qui ambitionne d’en faire « l’événement course sur route de l’année ». Les organisateurs parlent d’y apporter une dimension plus internationale, mais aussi de redynamiser l’image du rendez-vous. Cette année, il n’est pas question de départ en pleine nuit ni de longue distance en continu puisque le coup d’envoi sera donné plus tardivement et que le parcours devrait se dessiner sous forme de circuit pour créer un engouement chez les habitants de l’île sœur. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce samedi.