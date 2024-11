Le marché de l’emploi tiré par les grosses entreprises en 2023

Dans son bilan 2023, qui vient de paraître, l’ISPF pointe la très bonne santé du marché de l’emploi durant cette année de boom touristique. La CPS a enregistré un nouveau record de déclarations, avec 71 840 salariés en moyenne sur l’année, les heures supplémentaires se sont multipliées, les temps partiels sont en recul… Mais tout le monde n’a pas vécu cette année faste de la même façon : les services, le tourisme et l’industrie en ont plus profité que la construction ou l’administration. Et surtout les entreprises de plus de 250 salariés ont vu leurs équipes croître de près de 5%, deux fois plus vite que celles des petites structures qui constituent pourtant 90% du paysage économique.

Ça n’est pas une surprise, mais plutôt une confirmation chiffrée : l’année 2023 s’est bien passée. En tout cas sur le marché de l’emploi, à qui l’ISPF a accordé un bilan ce mercredi. Avec 2420 emplois en plus déclarés à la CPS, l’année, marquée par un boom touristique post-Covid, a été féconde, et a permis d’établir un nouveau record de salariés dans le pays : 71 840 en moyenne sur l’année, et même 73 621 en décembre. Sur l’année, l’effectif moyen d’équivalents temps plein augmente de 4,3%, sous l’effet cumulé de la hausse des effectifs déclarés (3,5%) et des heures travaillées. Davantage de salariés ont fait des heures supplémentaires et une plus petite part d’entre eux, 33,4% tout de même, à majorité des femmes, ont travaillé à temps partiel.

Comme souvent, la hausse n’est pas répartie équitablement entre les secteurs : le tertiaire, qui regroupe les services a connu le bond le plus important de l’emploi à 4,6%, et même +8% pour l’hébergement et la restauration. L’industrie, très liée dans ses résultats à l’activité touristique et à la consommation, ne s’en sort pas mal non plus avec 3,3% de hausse. En revanche le secteur primaire (0,9%), la construction (+2,2%) et l’administration publique (+1,5%), ont enregistré des augmentations de leurs effectifs plus mesurés.

Mais les entreprises n’ont pas non plus profité de la même façon de ce marché porteur en fonction de leur taille. « La hausse des effectifs salariés est plus marquée pour les entreprises intermédiaires entre 10 et 49 emplois (+ 4,6 %) et pour les entreprises de plus de 250 salariés (+ 4,8 %), note l’Institut. Les effectifs dans les entreprises de moins de 10 salariés ont le moins progressé (+ 1,3 %), ceux dans les structures de 50 à 249 salariés augmentant deux fois plus (+ 2,6 %) ». La place des plus grosses structures dans le marché de l’emploi continue donc à se renforcer : 33 entreprises cumulent en 2023 31% de l’emploi salariés, et les dix plus importantes représentent 20% des effectifs.