« Le marché de Noël risque d’être annulé », prévient Papeete Centre-ville

C’est l’association Papeete Centre-ville, organisatrice de ces nocturnes qui doivent se tenir à partir du 10 décembre, qui tire la sonnette d’alarme. En l’absence d’autorisation du haut-commissariat, les organisateurs pourraient être contraints de renoncer au marché.

« Si on n’a pas de réponse très rapidement, et on va devoir annuler ». L’association Papeete Centre-ville, qui organise le marché de Noël depuis une dizaine d’années, réfléchit ce jeudi au maintien de l’évènement qui doit commencer le 10 décembre. Car à entendre son président, Dany Dana, les organisateurs sont sans nouvelles du Haussariat. Le feu vert de l’État est pourtant nécessaire vu les restrictions sanitaires en place. Limite d’exposants ? Pass sanitaire ? Dispositif particulier ? Pas question de se placer dans l’illégalité. « Mais ils nous laissent sans réponse malgré nos relances », reprend le commerçant pour qui le problème réside dans le flou de la règlementation, actée « autour d’une table » et sans « retour du terrain ». « On est ni une foire ni un salon, on n’a pas une entrée et une sortie puisqu’on est sur un espace public, reprend le président de l’association. Ils ne savent pas sur quel pied danser ».



Du côté du Haut-commissariat on explique que la demande finale n’a été déposée que le 30 novembre, et qu’elle est en cours d’instruction. Si Papeete Centre-ville met la pression, c’est que le marché doit accueillir 120 exposants, qui « se sont préparés et on fait des stocks », et doit aussi profiter à 400 commerçants du quartier. Après deux confinements et des baisses de fréquentation, « ils compte beaucoup sur cette période et sur ce marché », rappelle Dany Dana.