Le marché de Papeete ouvert au public le weekend dès samedi prochain

Après une réouverture progressive depuis le 4 mai dernier et le déconfinement de la population annoncée par les autorités de l’Etat et du Pays depuis le 21 mai, le marché municipal Mapuru a Paraita va rouvrir au public le week-end à compter du samedi 30 mai 2020. Toutes les entrées et sorties sont désormais opérationnelles.

Les horaires de l’établissement sont les suivants :

Lundi à vendredi : 5 h30 à 16 heures

Samedi : 5 h 30 à 13 heures

Dimanche : 3 h 30 à 10 heures

Pour rappel, le parking intérieur est ouvert aux visiteurs et deux places sont réservées aux livraisons minutes. Merci de respecter les gestes barrière et de vous munir d’un masque lors de vos visites au marché.

