Le marché de Papeete sous surveillance

Comme annoncé dans la semaine, la mairie de Papeete a décidé de laisser le marché municipal ouvert dimanche de 4h30 à 10h malgré le confinement. Seule la partie alimentaire, liée au commerce de détail de produits maraichers (fruits et légumes), de viande et de poissonnerie, est concernée.

Ce dimanche matin au marché de Papeete, les visiteurs comme les commerçants devaient être munis de leur attestation dérogatoire de déplacement. La police était présente afin de contrôler les attestations. En cas d’absence de document, la personne encourt une amende de 16 100 Fcp. Malgré les contraintes, certains sont venus comme chaque dimanche faire leurs achat, ,mais beaucoup aussi ont tout simplement préféré rester chez eux. « Globalement, ça n’a rien changé dans mon organisation, j’ai dû revoir le volume de mes marchandises. Toutefois, j’ai remarqué que certains clients n’ont pas voulu faire le déplacement aujourd’hui. Selon moi, il y a eu un amalgame. Certains ont cru que le marché était fermé, l’information a mal circulé », estime Nathalie Convert, gérante du stand « Mon local » au marché de Papeete.

Outre l’obligation d’avoir son attestation, l’organisation du marché a été adaptée en raison des restrictions sanitaires. La mairie de Papeete avait communiqué l’information jeudi, expliquant que « conformément aux conditions d’ouverture des établissements recevant du public relevant du type M et de l’autorisation par exception pour le public de réaliser des achats de première nécessité en période de confinement imposée pour la lutte anti-Covid, le marché municipal de Papeete sera accessible le dimanche aux horaires habituels, soit de 4 h 30 à 10 heures ». Seule la partie alimentaire, liée au commerce de détail de produits maraichers, de viande et de poissonnerie, est concernée. Ainsi, le coin des fleurs sera fermé tous les dimanche. Le coin snack a également limité. « Nous avons décidé de réduire les mètres linéaires des commerçants, certains étaient à 17 mètres linéaires, on les a réduit à 2 mètres« , précise Vaihere Tehei, directrice du marché de Papeete.

Rappelons que ce confinement dominical prévoit également l’interdiction des plages et des rassemblements festifs. Il est aussi possible de se rendre dans les lieux de culte. Mais le haut-commissaire, interrogé par nos confrères de TNTV, disait encore ce matin que l’évaluation de la progression de l’épidémie en début de semaine pourrait conduire à des mesures plus fortes.