Le marché du Secosud décortiqué par la justice

Le rapporteur public du tribunal administratif a demandé mardi le rejet du recours déposé par Teva Rua Nui contre l’attribution du marché du Secosud à EDT-Engie. L’audience a été l’occasion d’un passage en revue des critères d’attribution d’un marché très décrié, mais pourtant « régulier » selon le rapporteur public.

Pour la première fois mardi matin, le tribunal administratif de la Polynésie française a examiné le recours « sur le fond » déposé par la société Teva Rua Nui contre l’attribution du marché de l’électrification des communes du Sud de Tahiti à la société EDT-Engie en février 2017. L’occasion pour le rapporteur public du tribunal administratif de s’étendre sur les « critères » retenus par le syndicat représentant les communes, le Secosud, pour faire son choix.

Le rapporteur public a d’abord rappelé que l’offre financière des candidats était déterminée, non par les tarifs de l’électricité, mais par le « revenu autorisé » perçu par le concessionnaire. Un revenu qui correspond en quelque sorte au bénéfice du candidat sur le marché. Et sur ce critère, le « revenu autorisé » d’EDT-Engie était moins important que celui de Teva Rua Nui, donc plus intéressant pour le Secosud.

Dans le détail, les tarifs d’électricité étaient plus bas chez Teva Rua Nui, mais manquaient de « fiabilité ». « La société Teva Rua Nui ne justifiait pas comment elle achetait l’électricité moins chère », a expliqué le rapporteur public. Selon lui, le Secosud a estimé que le « revenu autorisé » annoncé par Teva Rua Nui l’obligeait nécessairement à augmenter ses tarifs au cours du contrat. « Sur les tarifs, l’offre de Teva Rua Nui était meilleure mais plus risquée ». Enfin, les dépenses prévues pour l’entretien et les investissements étaient plus importantes dans l’offre EDT-Engie, donc plus intéressantes pour le Secosud.

En conclusion, le rapporteur public a estimé que « le choix de l’offre d’EDT-Engie par le Secosud n’était pas irrégulier ». Il a demandé le rejet du recours de la société Teva Rua Nui. Le tribunal rendra sa décision sous deux semaines. A l’issue de l’audience, le président du Secosud et tavana de Taiarapu Est, Anthony Jamet, s’est dit « rassuré » d’avoir fait « le bon choix » dans ce dossier.