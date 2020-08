Le masque partout, tout le temps

Dominique Sorain et Édouard Fritch ont pris la parole ce lundi pour annoncer un renforcement de certaines mesures face au nombre croissant de contaminations au covid-19 : d’ici la fin de la semaine, le masque sera obligatoire en tous lieux publics, y compris extérieurs, et les rassemblements seront limités à 10 personnes au lieu de 50. Mais le reconfinement reste exclu, et les écoles restent ouvertes.

Dernier avertissement avant le stade 3, c’est essentiellement ce qu’ont expliqué le haut-commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Édouard Fritch ce lundi après-midi, en lançant à nouveau un appel à la responsabilisation individuelle.

La hausse récente du nombre de dépistages positifs au covid-19 s’inscrit dans une tendance mondiale, a souligné le haut-commissaire. Mais l’État et le Pays répètent que « le risque zéro n’existe pas » et « assument la nécessité de reprendre une vie économique sur l’extérieur », faute de quoi la Polynésie serait plongée dans « une crise insurmontable », a-t-il déclaré. C’est « le comportement inapproprié de quelques-uns, qu’il s’agisse des organisateurs de rassemblements ou des participants » qui est en cause, et qui provoque à présent le renforcement des mesures de précaution annoncées il y a 15 jours.

Le masque bientôt obligatoire dans tout l’espace public

Ainsi, les arrêtés sont en cours de rédaction, avec l’objectif de les rendre applicables d’ici au weekend prochain, et jusqu’au 15 septembre au moins : port du masque obligatoire dans l’espace public, y compris en plein air, limitation des rassemblements non soumis à autorisation préalable à 10 personnes au lieu de 50, maintien des fermetures des discothèques et des restrictions applicables aux restaurants.

« Nous avons également donné des instructions très strictes aux services de l’État, pour que nos agents veillent à respecter et à faire respecter l’ensemble de ces consignes », a dit Dominique Sorain.

Des concertations sont prévues avec les organisations syndicales, les congrégations religieuses et les maires : il sera demandé aux églises d’être vigilantes sur les cérémonies, et aux tavana de l’île de Tahiti de déclencher leur plan communal de sauvegarde.

« Ça va encore être des semaines, des mois de mobilisation », a prévenu Dominique Sorain, qui a également incité les personnes symptomatiques à se signaler : « ce n’est pas une maladie honteuse, se signaler c’est protéger. »

L’État et le Pays restent fermes sur le maintien de l’ouverture des écoles, avec des fermetures ciblées si nécessaire. Le port obligatoire du masque devrait mettre un peu d’ordre devant les établissements scolaires.