Le Medef relaie une collecte pour les sinistrés d’Irma

Le Medef de Polynésie française a relayé une collecte de fonds auprès des entreprises locales pour venir en aide aux sinistrés de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de la Guadeloupe. Toute personne désireuse de s’associer à cette action peut verser sa participation.

A la suite du récent passage de l’ouragan Irma aux Antilles françaises, les entreprises du Medef Polynésie française ont été sollicitées par le Président Olivier Kressmann à exprimer leur solidarité et venir en soutien aux autorités, aux entreprises et à la population des îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de la Guadeloupe. D’une intensité sans précédent, cet ouragan de catégorie 5, le plus puissant de l’histoire enregistré par Météo France, a causé d’importants dégâts matériels et la mort de plusieurs personnes, selon un premier bilan provisoire. Pour contribuer à reconstruire ces territoires durement éprouvés, toute personne désireuse de s’associer à notre action peut verser sa participation sur le compte MEDEF PF en précisant en objet de votre virement « MEDEF SOLIDARITE IRMA ». Cette action intervient en liaison avec le MEDEF national et la Fédération des Entreprises d’Outremer à Paris (FEDOM) dont le MEDEF PF est membre. Les fonds seront reversés en toute transparence et en globalité pour cette cause et au plus tard le 22 septembre.