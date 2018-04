Le meilleur pâtissier du monde à Tahiti

Le meilleur pâtissier du monde et chef pâtissier du Meurice, Cédric Grolet, est à Tahiti pour cinq jours pour organiser des « masterclass » et parrainer le concours de meilleur pâtissier de Polynésie. L’occasion de découvrir les saveurs qu’offre le fenua et de donner quelques conseils aux apprentis pâtissiers du lycée hôtelier de Punaauia.

Effervescence mardi après-midi au Lycée hôtelier de Punaauia. Les élèves avaient l’occasion de rencontrer l’une des pointures, si ce n’est « la » pointure de la pâtisserie : Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice à Paris et élu en octobre dernier meilleur chef pâtissier de restaurant du monde. Le jeune homme est particulièrement connu et reconnu pour ses pâtisseries en trompe l’œil. Des fruits plus vrais que natures qui cachent des pâtisseries raffinées. Après l’Indonésie, le Japon, l’Espagne ou encore les Etats-Unis, c’est à Tahiti que Cédric Grolet va donner des « masterclass » aux pâtissiers professionnels et aux amateurs. Une première pour le chef pâtissier qui, en passionné, parle tout de suite des produits locaux quand on lui demande ce qu’il pense de la Polynésie.

Et d’ailleurs quelle pâtisserie Tahiti pourrait inspirer au meilleur pâtissier du monde ?

Cédric Grolet est aussi présent pour tenir le rôle de parrain du concours de meilleur pâtissier de Polynésie organisé par le lycée hôtelier jeudi et vendredi. L’occasion de voir ce qui se fait ici avec les professionnels et aussi de donner quelques conseils aux élèves du lycée. Des élèves que le chef a trouvé « plutôt à la cool », comparé à la rigueur de l’enseignement imposé aux élèves de métropole. Pour autant, difficile pour le meilleur pâtissier du monde de donner un conseil général aux apprentis pâtissiers. Il n’y a pas de secret : travailler, être créatif et rester humble.

Cédric Grolet n’est pas venu seul. Il est accompagné de son sous-chef pâtissier, Ariitea Rossignol, originaire de Uturoa à Raiatea. En trois ans et demi, et à seulement 24 ans, le jeune pâtissier a gravi les échelons au Meurice en passant de simple commis à demi-chef de parti, puis chef de parti, jusqu’à atteindre le poste de sous-chef depuis six mois. Un bel exemple pour les élèves du lycée hôtelier.

Cédric Grolet et Ariitea Rossignol repartent respectivement samedi et dimanche. Un voyage court avec un emploi du temps plutôt chargé. « Je suis en train de tirer mon planning pour essayer de profiter un peu. J’aimerais bien, parce que je suis un amoureux des vagues, j’adore nager, j’adore la plage, j’adore les poissons, j’adore découvrir ça. Je suis vraiment fan. Et être en Polynésie française et ne pas faire ça, franchement, je ne vais pas aller bien ! », plaisante le chef du Meurice. De son côté Ariitea va profiter un peu de sa famille et se faire un nouveau tatouage avant de repartir.