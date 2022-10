Le Méridien de Bora Bora rouvrira fin 2023

Fermé au début de la crise Covid pour rénovation, l’hôtel racheté par le groupe Wane doit ouvrir ses 138 bungalows en octobre 2023. Édouard Fritch a visité le chantier ce mardi.

Le Président – ministre du Tourisme, était accompagné par le tavana de l’île, Gaston Tong Sang et par le propriétaire des lieux, Louis Wane. En mai 2020, deux mois seulement après le début de la crise Covid, son groupe, qui avait racheté le 5-étoiles quatre ans auparavant, avait annoncé la fermeture de l’hôtel pour une rénovation de 18 mois. Ce sera finalement une quarantaine. L’établissement, dont la capacité va être augmentée de 50% pour atteindre 138 bungalows dont 85 sur pilotis, doit rouvrir en octobre 2023. Le groupe annonce la participation d’artistes polynésiens à la rénovation, un style épuré et « adapté aux jeunes générations », et une « attention particulière » à la « clinique des tortues » présente sur le site. « Cette réouverture permettra de retrouver une capacité de lits proche de 2 000 pour l’hôtellerie classée sur l’île de Bora Bora » note la présidence, qui ajoute que d’autres projets d’infrastructures touristiques sont en cours de développement sur la Perle du Pacifique.