Le ministère envoie une mission au collège de Tubuai

Le ministère de l’Education a décidé mercredi dans la soirée d’envoyer deux personnes au collège de Mataura à Tubuai pour « renouer le dialogue » entre la direction et les parents d’élèves.

Le ministère de l’Education a décidé mercredi soir d’envoyer le responsable du département de la vie des écoles et des établissements de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), Hugues Nivet, ainsi qu’un conseiller principal d’éducation au collège Mataura de Tubuai pour une « mission d’accompagnement ».

A travers cette mission, le ministère de l’Education souhaite que le dialogue soit renoué entre le principal du collège Jérôme Bost, la conseillère principale d’éducation Marie-Hélène Venuti et les parents d’élèves. Une mission qui sera aussi l’occasion pour tous d’avoir un « topo réel de la situation et de bien comprendre le fond du problème » qui date depuis l’an dernier. Au ministère, on assure que des décisions seront prises.