Le ministre délégué aux Outre-mer souhaite renforcer les effectifs du SMA

À la veille du défilé national du 14 juillet, Jean-François Carenco a reçu dans les jardins du ministère des Outre-mer le XV du Pacifique et des militaires et volontaires des Régiments du Service Militaire Adapté. Le ministre qui a vanté le succès de ce dispositif qui fait ses preuves depuis 60 ans, a souligné sa volonté de faire augmenter à 6500, le nombre des bénéficiaires au cours des prochaines années. Les précisions de notre partenaire Outremer 360.

« Alors que nous fêtions ses 60 ans l’année dernière, le SMA n’a jamais été aussi vivant et porteur d’espoir pour la jeunesse des Outre-mer. » a déclaré Jean-François Carenco devant les défilants du SMA. Pour le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, le service militaire adapté, « outil formidable de cohésion sociale » est «une manufacture incroyable et unique qui façonne les jeunes en citoyens et leur redonne leur maîtrise de leur avenir » . Ce sont près de 100 jeunes venant du RSMA de Guadeloupe et du RSMA de Nouvelle-Calédonie qui défileront derrière le Général Peloux, commandant du SMA, dans le cadre des commémorations des 400 ans des Troupes de Marine ce 14 juillet. Cela fait 4 ans que des volontaires des différents régiments des Outre-mer du SMA participent au défilé national du 14 juillet.

Lors de son discours, Jean-François Carenco, qui a aussi reçu les membres du XV du pacifique, a émis son souhait de voir de nouveaux bénéficiaires ultramarins intégrer ce dispositif qui permet à de nombreux jeunes « de s’insérer professionnellement grâce à un accompagnement de l’armée». « Quand l’objectif d’accueillir 6000 jeunes sera atteint, je négocierai avec le Ministère des Finances pour avoir les moyens…Je me suis dit avec le Ministère du budget qu’on va aller au-delà de 6000,de 6500 bénéficiaires ». Pour rappel, le SMA comptabilise cette année 5400 bénéficiaires, dont environ 4500 volontaires stagiaires et 900 volontaires techniciens. En Polynésie, le régiment a recruté en l’année dernière 591 volontaires stagiaires et 146 volontaires techniciens. Des chiffres qui pourraient encore augmenter avec l’ouverture de l’antenne du RSMA à Hao.