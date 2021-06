Le MMA tient ses promesses à Mahina

La première compétition officielle de MMA en Polynésie a eu lieu samedi soir à la salle omnisports de Mahina. Show bien mené, public motivé, et combattants déterminés dans l’octogone… Une belle introduction à ce sport autorisé depuis début 2020. Teiki Nauta l’a emporté sur Ragitea Kainuku dans le « main event » de la soirée.

Écran géant, jeux de lumières et machine à fumée pour l’entrée des combattants, basse lourde et « ring girls » entre chaque round et surtout « cage » octogonale au milieu de la salle… Ceux qui étaient venus pour l’ambiance n’ont pas été déçus, samedi soir à Mahina. Les 700 places de la salle omnisports de la commune étaient vendues depuis plusieurs jours pour cette première compétition de Mixed Martial Arts (MMA) à Tahiti. À la « carte » 24 combattants amateurs venus de tous les clubs du fenua, savamment appairés par Raihere Dudes dans une compétition « Tahiti Xtrem Art » mise en musique par Bernard Di Rollo.

L’organisateur le savait, pour cette soirée, « la première d’une longue série », il fallait convaincre, sur le plan visuel mais surtout sur le plan sportif. Et là aussi le défi semble réussi : « On ne savait pas trop à quoi s’attendre du côté des combats, mais on est content de ce qui se passe, c’est équilibré tout en proposant un beau spectacle, expliquait le responsable en milieu de soirée. Il faut se souvenir que les athlètes combattent pour la plupart n’avaient jamais combattu dans une cage. Et vu le peu d’expérience, ils s’en sortent super bien ».

Dans le public, beaucoup étaient venus soutenir un combattant en particulier et ont su se faire entendre tout au long de la soirée. D’autres, comme Teiki, plus habitué aux galas de boxe qu’aux soirées MMA, étaient venus voir « quelque chose de différent » et « se retrouver comme avant », à la faveur de l’assouplissement des règles sanitaires. « C’est bien qu’on ait pu autoriser tout ça, et ça va monter en puissance », prédit le jeune homme venu de Pirae.



Côté combattants, même enthousiasme : « C’est un bon début pour Tahiti, pour développer le MMA et il faut continuer comme ça », lance Erai Watanabe à la sortie de l’octogone. Son adversaire du soir, Steven Varney, avec qui il a fait match nul est sur la même longueur d’onde : « On s’est pas entrainé pour rien ! ».

Parmi les confrontations les plus attendues de la soirée, Julien Schlouch l’a emporté face à Heremoana Camuzet malgré une arcade ouverte dès le premier round. Dans le main Event, malgré une belle résistance de Ragitea Kainuku, c’est le favori Teiki Nauta, issu du muay thai et qui s’est lancé dans le MMA en 2012 à Hawaii, qui l’a emporté.