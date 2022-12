Le Moorea Marathon revient en 2023

Les inscriptions pour la prochaine édition du Marathon de Moorea sont ouvertes. Ils se déroulera les 23 et 24 février prochains.

C’est officiel, Te Moorea Events et la commune de Moorea organisent les 23 et 24 février prochains l’édition 2023 du Moorea Marathon. Après deux ans d’absence, c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de course longue distance. Selon l’organisateur, Manuarii Keck, la course est très attendue par les athlètes. « J’ai reçu énormément de demandes ces dernières années », confie-t-il. Au programme de cet événement qui se veut accessible à tous, l‘événement phare avec le marathon, mais aussi un semi-marathon, une course de 10 km et une épreuve nocturne et fun de 5 km. Ce marathon est la seule course du genre organisée au fenua, une épreuve qui demande « une grosse organisation », environ « 8 à 9 mois sont nécessaire pour mener à bien ce projet », précise l’organisateur.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et les organisateurs assurent que l’événement tiendra toutes ses promesses. Ce marathon d’envergure internationale est ouvert aux étrangers et nul doute que certains tenteront l’aventure cette année encore. « N’attendez pas le dernier moment », lâche encore Manuarii Keck. Pour une question de sécurité, les inscriptions sont limitées à 100 sur le marathon et 300 sur les autres courses. Retrouvez toutes les infos pratiques ici.