Le Musée de Tahiti et des îles vise une réouverture en septembre

Une délégation gouvernementale menée par le président du Pays, Édouard Fritch, était en visite sur le chantier du Musée de Tahiti et des îles ce mardi matin. Les travaux avancent selon le calendrier prévu et s’ils se poursuivent à ce rythme, l’établissement ouvrira en septembre avec le costume du deuilleur et le maro ‘ura dans ses vitrines.

Le rendez-vous était donné devant l’entrée totalement refaite avec de grands poteaux en bois. La visite du chantier du nouveau musée a permis de faire le point sur l’avancée des travaux. Après une petite présentation du hall, toute la délégation, composée notamment du président Édouard Fritch, du ministre de la Culture et de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et des deux derniers arrivés au gouvernement, Virginie Bruant, ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, et Naea Bennett, ministre de la Jeunesse, en charge des sports, s’est dirigée vers la grande salle principale des expositions permanentes du musée, suivant Miriama Bono, la directrice du Musée de Tahiti et des îles. L’ancienne salle a été entièrement détruite pour laisser place à un grand espace de 1 100 m2 où se trouveront des îlots avec les œuvres des collections, et des vitrines qui abriteront des œuvres plus petites ou fragiles. Écrans tactiles, tablettes, audio-guides en français, tahitien et anglais, le nouveau Musée de Tahiti et des îles sera résolument moderne.

L’établissement répondra donc à toutes les normes internationales d’hygrométrie, de température, d’isolation et de sécurité, avec une maîtrise de la lumière naturelle et de l’éclairage artificiel, pour accueillir des œuvres considérables comme le maro ‘ura actuellement au musée du Quai Branly et le costume du deuilleur conservé au British Museum, que Miriama Bono espère pouvoir montrer dès la réouverture. Des discussions sont également en cours avec le musée londonien pour le prêt de la statue de A’a. La technologie mise en place et cachée dans les cloisons, ainsi que la flexibilité des vitrines, permettront également de changer les collections tous les trois mois, avec un roulement parmi les 18 000 objets conservés par le Musée de Tahiti et des îles. Auparavant, la salle d’exposition permanente était « figée » avec des œuvres qui ne bougeaient pas de leur vitrine, comme l’explique le ministre de la Culture.

En avril ou mai, le Musée sera prêt pour que la climatisation puisse être mise en route, afin de préparer l’installation des œuvres. Des mesures seront faites avant de ramener les pièces de la réserve. La visite s’est terminée par la salle de conférence, entièrement rénovée pour accueillir les scolaires, des entreprises, projeter des films… « Elle est belle cette salle ! » intervient un visiteur. « Et elle a une très bonne acoustique », précise Heremoana Maamaatuaiahutapu, heureux de voir l’établissement prendre vie. Arrivés du côté de la salle des expositions temporaires, Miriama Bono précise que le sol doit ici être changé pour prendre le même aspect que celui dans les coursives. « Et les poteaux, là ? interroge Édouard Fritch. Il faut les changer parce qu’ils ne sont pas beaux. » Un coup de peinture était prévu mais si le Pays dégage du budget alors… « Réfléchis pour tes poteaux, on peut dégager des millions ! » plaisante le président du Pays, qui reparle tout de même d’une avance et reste ouvert au projet complémentaire d’un nouvel espace pour exposer la collection de costumes et créer un espace de restauration. « Je n’oublierai pas », a répondu Miriama Bono en souriant. Après le désamiantage et la démolition effectuées en 2019, la première pierre avait été posée le 21 août 2020 par le président du Pays, et l’ouverture est prévue pour septembre de cette année. Le coût des travaux se monte à 890 millions de francs, cofinancés par le Pays et l’État dans le cadre du contrat de projets.