Le Musée de Tahiti sera gratuit pour les associations

À un mois de la réouverture du Musée de Tahiti et des Îles au public, le Conseil des ministres a acté ce mercredi plusieurs mesures visant à rendre la culture plus accessible. L’accès est toujours gratuit pour les scolaires et les -18ans et il l’est désormais aussi pour les membres d’associations culturelles ou artisanales.

À partir du 4 mars, l’entrée du « Te Fare Manaha », sera accessible gratuitement aux associations culturelles ou artisanales. Cette disposition sera mise en œuvre pendant au moins un an, sous réserve de réservations préalables et sera applicable tous les mardis pour des groupes de 20 personnes maximum. Objectif : permettre aux acteurs culturels de découvrir les collections exposées notamment les pièces prêtées par les institutions parisiennes et anglaises. À noter également que l’accès à la salle d’exposition reste gratuit aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux scolaires et leurs accompagnants. Les établissements scolaires peuvent d’ores et déjà réserver leurs visites, en ligne via le site internet du Musée de Tahiti et des îles.

Avec communiqué