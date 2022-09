Le nouveau Haut-commissaire, Éric Spitz, est arrivé en Polynésie

Deux mois après le départ de Dominique Sorain, Éric Spitz a débarqué ce matin à l’aéroport de Faa’a, où l’attendaient de nombreux responsables du Pays et des services de l’État. Édouard Fritch et Gaston Tong Sang, que l’ancien secrétaire général du Haussariat avait déjà connus aux commandes du Pays voilà douze ans, ont été les premiers à l’accueillir à la descente de l’avion.

Chefs de services et agents du haussariat, directeurs des administrations d’État… Plusieurs dizaines de personnes avaient fait le déplacement, ce matin, aux environs de 5 heures pour accueillir Éric Spitz à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Tradition oblige, c’est le président Édouard Fritch qui a offert au nouveau Haut-commissaire sa première couronne de fleurs sur le tarmac. Sa première, en tout cas, en tant que Haut commissaire puisque le haut-fonctionnaire, qui vient de quitter son poste de Préfet des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, avait déjà été secrétaire général du Haut-commissariat entre 2008 et 2010. Une période d’instabilité politique pendant laquelle Oscar Temaru et Gaston Tong Sang s’étaient relayés à la présidence du Pays. Le président de l’assemblée et maire de Bora bora, qui était le tarmac ce matin, avait, en 2009, choisi Édouard Fritch comme vice-président. Douze ans après son départ, Éric Spitz a donc été accueilli par de vieilles connaissances. Éric Spitz a aussi pu saluer plusieurs ministres du gouvernement qui avaient le déplacement. Les députés de la Polynésie, tous Tavini, n’étaient pas présents à l’aéroport ce matin. Mais le nouveau représentant de l’État a pu voir une autre tête connue à l’entrée du terminal : Teva Rohfritsch, qui avait officié en tant que ministre de la Mer sous le gouvernement d’Oscar Temaru, et qui se souvient d’un secrétaire général « très travailleur et très à l’écoute ».

Des agents du haussariat avaient aussi fait le déplacement. Comme Danielle, la cinquantaine, qui n’avait pas accueilli les hauts-commissaires précédent. « Mais lui on l’a connu en tant que secrétaire général et on sait que c’est quelqu’un de très humain. Lorsqu’on demandait une entrevue, il est à l’écoute et il va jusqu’au bout, il s’occupe de toi, explique-t-elle. On est tous là pour le remercier de ce qu’il a fait auparavant et on espère, que, malgré le fait qu’il soit Haut-commissaire, il reste comme il était, comme on l’a connu ».