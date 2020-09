Le nouveau ministre de l’Économie et des Finances s’annonce… sur LinkedIn

Avant même que sa nomination officielle ne soit annoncée, Yvonnick Raffin, le nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de l’Énergie a lui-même révélé son arrivée au gouvernement sur le réseau LinkedIn.

Yvonnick Raffin, directeur général de la CPS, est le nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de l’Énergie. Son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines, mais c’est sans attendre l’annonce officielle par le président du Pays que le nouveau ministre a changé son employeur sur sa page LinkedIn.

Il remplace ainsi Teva Rohfritsch à l’Économie et aux Finances, et récupère l’Énergie, jusqu’ici dévolue à Tea Frogier. Un domaine qui lui est familier, puisque cet ingénieur de formation (ingénieur en électrotechnique diplômé de l’École centrale de Marseille) a occupé plusieurs postes chez EDT au fil des ans. Il est directeur de la Caisse de prévoyance sociale depuis mai 2017. Il est également conseiller municipal Tapura et 3 adjoint au maire de Pirae, dont il est un proche de longue date. Son CV est disponible ici.

Les autres changements au sein du gouvernement seront annoncés ce matin, à l’occasion de l’ouverture de la session budgétaire de l’assemblée de la Polynésie. Plus d’infos dans la journée sur ce remaniement ministériel sur Radio1 et Tiare FM.