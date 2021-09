Le nouveau site Internet de la DSFE est opérationnel

La Direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) a enrichi et modernisé son site Internet, qui devient un véritable portail vers tous les dispositifs d’aide aux familles et aux personnes vulnérables.

Après plusieurs mois de travail, et motivée par les difficultés de déplacement durant la crise sanitaire, la DSFE se dote d’un site Internet rénové et enrichi, qui va faciliter les démarches des usagers.

Il est désormais possible de télécharger les formulaires de demande d’aides sociales, pour pouvoir les imprimer et les remplir, et de consulter les listes des pièces justificatives à annexer aux dossiers, avant de se rendre dans les antennes de la DFSE. « L’usager et l’administration gagnent ainsi du temps », dit Jean-François Lo Fat, responsable de la communication de la DSFE et pilote de la rénovation du site. « Le site répond vraiment à l’objectif fixé par le gouvernement, la modernisation et la numérisation de l’administration, pour simplifier les démarches administratives pour la population », dit la ministre des Solidarités, Isabelle Sachet.

Outre les descriptions et les renseignements sur les aides sociales à l’enfance, aux familles, aux personnes âgées ou handicapées, les structures socio- et médico-éducatives, on y trouve aussi les descriptions des métiers que la DFSE souhaite promouvoir – assistant social, conseiller en économie sociale et familiale, psychologue, etc – et il est possible d’envoyer sa candidature via l’onglet « recrutement ». La section « bureau de prévention » de la DFSE, créé en 2018, donnera sur le site les informations sur les événements qu’il organise à l’occasion des journées de la femme, des matahiapo, etc.

Sans doute une des innovations les plus intéressantes est la possibilité de faire en ligne des signalements de situations préoccupantes, comme des violences intrafamiliales ou des maltraitances de personnes vulnérables. Isabelle Sachet précise bien que l’anonymat des lanceurs d’alerte est préservé.

Autre nouveauté, on trouvera bientôt sur le site tous les renseignements à destination des personnes souhaitant adopter en Polynésie.