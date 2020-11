Le nouveau terminal de croisière de Papeete prévu pour la fin 2022

Interrogé à l’assemblée sur le projet de terminal de croisière international, le ministre de l’Équipement René Temeharo a indiqué que les travaux préparatoires étaient « bien avancés ». Le gouvernement espère un début des travaux en octobre 2021 pour une mise en service fin 2022.



Évoqué depuis de longues années, annoncé une première fois en 2017, remis sur les rails l’année passée, le nouveau terminal de croisière international du port autonome de Papeete serait enfin en voie de concrétisation. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Équipement René Temeharo ce matin à l’assemblée de Polynésie, en réponse à une question de l’élue Tapura Virginie Bruant. L’idée est de développer la capacité, mais aussi la qualité d’accueil des passagers des bateaux de croisière, et notamment des bateaux de « têtes de ligne », grâce à un bâtiment construit sur la parcelle de l’ancien office du tourisme, jouxtant la place Vaiete.

Un projet estimé à 1,75 milliard de francs que le Port autonome, le gouvernement et la ville de Papeete veulent voir sortir de terre d’ici deux ans. L’appel d’offres pour la conception-réalisation avait été lancé en octobre dernier, et le jury s’est réuni début novembre pour l’ouverture des plis. Parmi les quatre groupements candidats à ce marché, trois seront présélectionnés début décembre et présenteront un avant-projet sommaire du bâtiment et de ses aménagements. Le jury devrait faire un choix définitif en mars prochain, pour un début des travaux en octobre 2021, dans moins d’un an. Ils doivent durer jusqu’en décembre 2022.

Le ministre en a profité pour rappeler les grandes lignes du projet : un bâtiment de 2 740 m2 « modulable » qui pourrait accueillir jusqu’à 1 400 passagers dans un premier temps, avec une possibilité d’extension à 2 400 passagers. « On sera à l’heure de la reprise touristique » insiste René Temeharo. Le complexe doit aussi accueillir une bagagerie et une salle d’enregistrement de 750 mètres carrés chacune, un parking souterrain de 205 places, ainsi qu’un espace dédié à l’artisanat et une salle d’exposition. Une passerelle piétonne, réalisée par le Pays, doit relier le terminal au centre-ville en traversant le boulevard Pomare au niveau de la rue François Cardella, dont une portion sera donc interdite à la circulation. « La continuité de la promenade piétonne du littoral sera maintenue par des espaces connexes au terminal », précise René Temeharo.