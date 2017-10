Le nouveau visage du pôle entreprises de la CCISM

Après plusieurs semaines de travaux, le pôle entreprises de la CCISM vient de rouvrir. L’accueil des chefs d’entreprise et des porteurs de projets se veut plus agréable et efficace. Au-delà de cette rénovation, la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers change d’approche en mettant l’accent sur le conseil.

Pendant deux mois, en août et septembre, le pôle entreprises de la CCISM a été délocalisé, le temps de faire de grands travaux d’aménagement, pour un coût de 30 millions de Fcfp. Ces travaux sont terminés et les chefs d’entreprise et porteurs de projets sont accueillis depuis la semaine dernière dans un espace repensé. Le but est de « raccourcir au maximum le délai d’attente », explique le président de la chambre, Stéphane Chin Loy. Mais on ne va pas au pôle entreprises de la CCISM uniquement pour remplir des papiers, obtenir son numéro Tahiti ou radier son entreprise. « Il y a un accompagnement », précise le président. Une aide qui a été repensée au cours des derniers mois, explique Mike Ah Tchoy, directeur du pôle entreprises : « Avant, quelque part, on donnait plus d’importance aux formalités. On a décidé de changer ça et de mettre en avant le conseil. »

Désormais, les entrepreneurs, qualifiés de « clients », auront un seul interlocuteur pour toutes leurs démarches, un « conseiller ». Cela doit permettre un meilleur accompagnement des chefs d’entreprise. À terme, leurs démarches devraient aussi être plus rapides grâce à l’informatisation des échanges entre la CCISM et ses partenaires – l’ISPF, la CPS, la DICP et le RCS. Alors qu’il faut actuellement attendre environ quatre semaines pour obtenir son numéro Tahiti, le délai pourrait être de seulement deux-trois jours à terme, d’après la chambre.