Le nouvel ATR72-600 d’Air Tahiti livré lundi

Le nouvel ATR72-600 de la flotte d’Air Tahiti, immatriculé F-ORVR, doit arriver lundi à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, après un périple de six jours depuis Toulouse.

La compagnie Air Tahiti a réceptionné lundi à Toulouse son tout nouvel ATR72-600. L’appareil, immatriculé F-ORVR, a quitté la Métropole dès mardi pour rejoindre Tahiti après un périple de six jours. Son convoyage est assuré par des pilotes d’une société spécialisée pour la réalisation de ce type de vols, Southern Cross International. L’avion arrivera à Tahiti lundi en fin de journée et effectuera ses premières rotations dès le 27 octobre à l’occasion des vacances scolaires et des vols vers Hawaiki Nui notamment.

L’intégration de ce nouvel ATR a pu se faire grâce au concours de la Bred qui a ainsi renouvelé son soutien à Air Tahiti, en structurant le volet de l’aide fiscale métropolitaine mais également en participant directement au financement de l’aéronef aux côtés du pool bancaire mené par la Socredo.