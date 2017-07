Le nucléaire de nouveau au coeur des conclusions du Synode

La journée de bilan du 133ème Synode des protestants de Polynésie s’est tenue dimanche au complexe sportif de Teahupoo à la Presqu’île. Après avoir abordé des sujets de société comme la préoccupante consommation d’Ice, le Synode a rappelé sa volonté de porter plainte contre l’Etat français pour « crime contre l’humanité » suite aux essais nucléaires, thème principal porté par le Synode de l’an dernier.

Plusieurs délégations des arrondissements de Polynésie française étaient représentées au Synode 2017 qui s’est tenu tout le long de la semaine dernière. Pour la dernière journée de ce dimanche, les représentants ont revêtu leurs plus beaux habits, aux couleurs de leurs arrondissements respectifs. L’occasion pour l’Eglise Protestante Maohi de faire part des thèmes de réflexion du synode pour cette année.

Cinq grands thèmes ont été retenus avec, parmi eux, la volonté de l’Eglise Protestante Maohi de porter plainte contre l’Etat français pour « crime contre l’humanité », suite aux essais nucléaires qui ont eu lieu sur son territoire. Le président de l’Eglise Protestante Maohi, Taaroanui Maraea, revient sur ce projet qu’il qualifie de « long processus ».

Cette année, le Synode a reçu des invités de marque qui soutiendront ce projet : le représentant de la jeunesse du Pacific Conference of Churches (PCC) regroupant l’ensemble des Eglises du Pacifique, Manasa Vatanitawake, et deux représentants du Conseil Oecuménique des Eglises du Monde (COE), le docteur Katalina Taofe Williams et le pasteur Olav Fykse Tveit. Pour l’Eglise Protestante Maohi, ces invités sont autant de soutiens, dans le Pacifique mais aussi à l’international, pour porter leur plainte contre l’Etat français.

La secrétaire générale de l’Eglise Protestante Maohi, Céline Hoiore, a rappelé la nécessité de ce soutien, mais elle a aussi encouragé « le peuple croyant maohi à faire de la date du 2 juillet une date de commémoration pour se souvenir de la contamination nucléaire ».