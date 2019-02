Le Nukuhau perd dix bouteilles de gaz aux Tuamotu

La direction des affaires maritime a annoncé lundi après-midi que le navire Nukuhau avait perdu dix bouteilles de gaz dans la matinée, à cause de la forte houle sévissant aux Tuamotu. Les bonbonnes sont à la dérive au nord de Mehetia. Les navigateurs sont appelés à la plus grande vigilance.

La direction des affaires maritimes (DPAM) a été informée lundi matin que le navire Nukuhau de la société de navigation polynésienne n’avait pas pu débarquer à Anaa dans la matinée à cause des mauvaises conditions météorologiques. Les Tuamotu sont en effet en vigilance jaune pour vent violent et forte pluie. « Les intempéries ont causé la perte d’une partie de la cargaison du navire », a indiqué lundi après-midi la DPAM. Neuf bouteilles de gaz de 13 kilos et une bouteille de 50 kilos ont été perdues en mer. Le JRCC a transmis un « avis urgent aux navigateurs » pour les informer que les bouteilles dérivaient à une cinquantaine de kilomètres au nord de Mehetia. Il est demandé la plus grande vigilance aux navigateurs.

De son côté, le Nukuhau a été dérouté vers Makemo « pour se mettre à l’abri ». Le navire est attendu entre 23 heures et minuit sur l’atoll.