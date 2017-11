Le Ori Tahiti n’a plus de frontières

La sixième édition du Ori Tahiti Nui Compétitions s’est déroulée samedi et dimanche dans les salons de l’hôtel le Méridien Tahiti en présence de 340 artistes spécialistes des danses traditionnelles. Parmi eux, plus d’une centaine de danseurs de Ori Tahiti venaient des cinq continents pour défier les danseurs locaux.

Plus qu’un simple concours, le Ori Tahiti Nui Compétitions est devenu depuis sa création en 2012 une véritable fête internationale du Ori Tahiti. Créé par Tumata Robinson et Manouche Lehartel pour stimuler la promotion et le développement de la culture polynésienne à l’international à travers la danse tahitienne, ce rendez-vous culturel est aujourd’hui devenu un incontournable pour les passionnés de Ori Tahiti. Qu’ils viennent de Polynésie ou de l’étranger. Véritable phénomène dans le monde entier, le Ori Tahiti s’est développé d’une manière exponentielle au fil des décennies, comme le confirme Manouche Lehartel.

Pour Manouche Lehartel, l’objectif lancé il y a six ans est atteint. Le Ori Tahiti Nui Compétitions est devenu une aubaine pour les danseurs étrangers de se mesurer au niveau local. Et ces passionnés de culture polynésienne en profitent pour découvrir le le fenua, berceau de leur passion.

Les artistes venus du bout du monde ont une nouvelle fois prouvé leur aisance technique devant un public nombreux et surtout médusé par les performances étrangères. Cinq catégories ont été créées pour ce concours international : solo Tama et Aito, Duo, Mehura et ‘Ote’a. Et même si le but est de monter sur la première marche du podium, les artistes n’ont pas hésité à s’encourager. Quelle que soit l’origine ou l’école d’appartenance. Une philosophie partagée par Jade, danseuse de Ori Tahiti inscrite dans la catégorie Aito Hine.