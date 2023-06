Le paka saisi par la justice va servir aux recherches de l’Institut Malardé

L’ILM a signé cette semaine une convention avec le parquet, pour pouvoir récupérer et analyser des échantillons de cannabis saisis par la police sur le terrain. De quoi mener à bien l’étude « Porinetia Pakalolo Screening », autorisée l’année dernière, et qui a pour but de caractériser scientifiquement le paka local et trouver la « plante idéale » pour lancer une filière de cannabis thérapeutique en Polynésie.

En avril 2022, après de longs mois d’attente, l’Institut Malardé était autorisé par le Pays à se procurer du cannabis pour mener des analyses sur la production locale. Il s’agissait, au travers du programme « Porinetia Pakalolo Screening« , d’identifier des plants qui présentent un fort taux de CBD, et ainsi aider à développer une filière légale de production de produits thérapeutiques à base de paka. Mais hors de question d’aller chercher ce cannabis au coin de la rue ou dans les plantations discrètes de la Presqu‘île : l’ILM doit travailler exclusivement sur des stupéfiants saisies par la justice auprès de qui une demande officielle avait été a déposé l’année dernière. Elle a enfin abouti : le directeur de l’institut par intérim Teama Richmond a signé mardi une convention avec le procureur Hervé Leroy et le patron de la police – lui aussi par intérim – Philippe Babdor, le tout en présence de représentants du ministère de la Santé. « Au travers de cette convention et dans le strict respect des conditions et protocoles définis par les parties, l’ILM sera autorisé à réaliser des analyses sur les teneurs en cannabinoïdes (CBD et THC) des plants de pakalolo circulant en Polynésie française » précisent le gouvernement sans plus de précision.

D’après l’arrêté d’autorisation du Pays de l’année dernière, l’ILM peut récupérer jusqu’à 500 grammes de cannabis par mois. Les échantillons devraient faire l’objet d’une analyse génétique, qui permettra de tracer l’origine et la variété des plants, et pourquoi pas identifier des adaptations locales, comme celle qu’a connu la vanille tahitensis, et qui surtout permettra de détailler la composition de chaque plant, quelle que soit sa provenance. L’Institut Malardé recherche, in fine, la « plante idéale », adaptable au climat, pauvre en THC et forte en CBD, qui permettrait de lancer une filière thérapeutique en Polynésie.