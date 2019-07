Le palmarès du Heiva i Tahiti 2019

Le Heiva i Tahiti 2019 s’est terminé mercredi soir par le sacre de la troupe O Tahiti E en Hura Tau. Sa chef, Marguerite Lai, part donc « à la retraite » sur une dernière victoire pour ce groupe historique.

Dans la même catégorie, Hitireva est arrivée 2ème et Tamari’i Mataiea en 3ème position. Chez les amateurs, en hura ava tau, c’est Tere Ori qui rejoindra l’année prochaine la cour des grands, Heihere arrive en 2ème position et Hura mai à la 3ème place. Pai Amo de Heihere et Matatini Mou de Hitireva sont eux les meilleurs danseurs et danseuses de cette année.

Du côté des chants, Tamari’i Pare Ora, Tamari’i Mataiea et Haururu Papenoo ont été distingués en Tārava Tahiti. En Tarava Raromata’i, O Faa’a s’est distingué devant Tamari’i Mahina et Natiara. Enfin en Tārava Tuha’a Pae, Tamanui Apatoa no Papara remporte le premier prix, suivi de Pupu Tuha’a Pae et Tamari’i Tuha’a Pae no Mahina.

Retrouvez l’intégralité du palmarès si dessous :