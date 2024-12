Le Pape renvoie le père Noël Ato Nohotemorea

L’ancien prêtre de Taravao Noël Ato Nohotemorea a été renvoyé de ses fonctions par le Pape François, « en punition » de nombreux « délits graves » relevés par le Vatican. Il doit être jugé en février. Après le jugement de l’Église catholique, il fera face au tribunal correctionnel en février.

Accusé en 2022 d’avoir utilisé des biens des paroissiens à des fins personnelles ou encore de « faire commerce de la messe », le prêtre de Taravao, Noël Ato Nohotemorea, avait été démis de tous ses offices et charges par l’archevêque de Papeete. Une sanction confirmée en mars dernier par le Vatican, lequel précisait qu’il était « frappé de suspensions de tous les actes du sacrement de l’ordre ».

« Concubinage, « gain illégitime sur les offrandes de messe », « abus du pouvoir ecclésiastique » et « désobéissance »

Ce mercredi, l’archidiocèse a révélé qu’un décret du Pape François, daté du 11 octobre, lui notifiait « sa décision suprême et sans appel, qui n’es susceptible d’aucun recours, décrétant que la sanction canonique de renvoi de l’état clérical devait être infligée ».

En d’autres termes, Noël Ato Nohotemorea « ne peut plus œuvrer comme prêtre catholique ». Il ne peut ni célébrer les sacrements, ni bénir qui que ce soit ou encore d’officier à la messe. Par ailleurs, il ne peut plus exercer de rôle durant l’office, pas même chanteur ou musicien, ni être nommé témoin de mariage ou parrain de baptême. Le décret pontifical retient plusieurs « délits graves », dont le « concubinage, le « gain illégitime sur les offrandes de messe », « abus du pouvoir ecclésiastique », « désobéissance ».

Procès pour abus de confiance

L’archevêque Cottanceau précise que « l’intéressé pourra bénéficier d’un accompagnement pastoral et spirituel pour réparer les abus commis et les malversations reprochées ». De quoi alléger un peu son âme, mais pas les charges judiciaires qui pèsent contre lui. Car après le courroux du Pape, il devra aussi affronter celui de la justice, qui le soupçonne d’avoir détourné un peu plus de 13 millions de francs au détriment du Camica, le Conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti. Noël Ato Nohotemorea doit être jugé le 25 février 2025 pour abus de confiance. Le parquet lui reproche également de s’être approprié le véhicule d’un paroissien en le manipulant. D’autres procès pourraient suivre, puisque l’ancien curé est sous le coup d’une enquête pour viol. Le prêtre a toujours évoqué être victime de rumeurs, et reste présumé innocent.