Le parcours-santé de Vaitavere finalisé et inauguré

Le parcours-santé Vaihi-Vaitavere a été inauguré ce mardi par le Pays et la commune de Punaauia. Zones de stationnement, points d’eau, point de vue et équipement sportifs sont destinés aux « centaines de marcheurs qui fréquentent ce site quotidiennement » pour un coût total de 115 millions de francs.

Il est fréquenté et connu de beaucoup depuis déjà 2016. Le parcours-santé de Vaihi-Vaitavere, plus communément nommé Vaitavere, a été inauguré par des représentants du Pays, de la commune de Punaauia et par les lauréates de Miss Punaauia fraichement élues.

« Les centaines de marcheurs qui fréquentent ce site quotidiennement, indique le communiqué, pourront dès à présent profiter de plusieurs zones de stationnement en contre bas de la route et le long du parcours, de plusieurs points d’eau, de murets pour se reposer ou s’étirer, d’un point de vue aménagé et équipé d’un deck en bois, et de plusieurs points d’arrêt avec des équipements sportifs et ludiques. »

Et pour le plaisir des yeux, en plus de la vue imprenable sur le lagon, des fresques ont été réalisées par des artistes lors du festival Ono’u au mois de novembre, avec la collaboration de jeunes des quartiers de la commune.

Avec communiqué.