Le pāreu à l’honneur ce vendredi

Tahiti Tourisme invite la population à s’habiller en pāreu, à se prendre en photo et à la poster sur les réseaux sociaux avec le #Pareudays.

À vos pāreu. Comme chaque année Tahiti Tourisme organise sa traditionnelle journée du pāreu. Cet indispensable de la plage sera donc la star de ce vendredi 26 mai. Pour l’occasion, la population est invitée à se vêtir son plus beau pāreu, à se prendre en photo et à la poster sur les réseaux sociaux avec le #Pareuday. Cette journée, inscrite au calendrier des événements du secteur touristique n’est plus autant suivie qu’auparavant, et nombreux sont ceux qui pensent que le pāreu n’a pas besoin d’être porté lors d’une journée particulière. Quoi qu’il en soit Tahiti Tourisme veut quand même la faire perdurer. « Sur les réseaux, les gens sont quand même enthousiastes à l’idée de s’habiller en pāreu, explique Alice Izal de Tahiti Tourisme. Les gens ils adhérent ou pas, mais on essaie quand même de perpétuer cette tradition. »

Pour encourager le mouvement, Tahiti tourisme prévoit donc des animations et des manifestations à Tahiti et dans les îles. À noter qu’un défilé aura lieu au Marché de Papeete et que des ateliers d’attache de pāreu seront proposés demain au Fare Manihini, où l’on pourra croiser ls candidates à Miss Tahiti 2023, de 9 heures à 11 heures.