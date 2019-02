Le parquet détaille les circonstances de la mort en cellule du SDF

Le procureur de la République, Hervé Leroy, a tenu lundi après-midi un point presse sur les circonstances de la mort d’un SDF mardi dernier dans une cellule de dégrisement de la Direction de la sécurité publique. Le sans-abri, interpellé en état d’ivresse, s’est en fait étranglé avec son caleçon. L’autopsie n’a révélé aucune trace de violence. Une enquête administrative a tout de même été ouverte à la DSP pour « déterminer l’existence d’un éventuel dysfonctionnement du service ».

Près d’une semaine après la découverte d’un SDF mort dans une cellule de dégrisement de la DSP, le procureur de la République, Hervé Leroy, a tenu un point presse lundi après-midi pour revenir sur le déroulé de la journée et les résultats de l’autopsie.

Le sans-abri de 37 ans a été interpellé mardi dernier vers 10h30 à l’angle de l’avenue Clémenceau et du cours de l’Union sacrée par une patrouille de police. Avec quatre autres SDF, il demandait de l’argent aux automobilistes arrêtés au feu. Ivre, le sans domicile a d’abord refusé de quitter les lieux et s’est montré agressif avec les policiers qui ont décidé de l’interpeller pour le placer en cellule de dégrisement à la DSP. L’homme avait déjà été interpellé 14 fois pour ivresse et trouble à l’ordre public et condamné 30 fois depuis 2002 principalement pour des vols. Le procureur a précisé qu’avant son placement en cellule, le SDF avait « fait l’objet d’une première fouille de sécurité et s’était vu retirer objets et effets vestimentaires dangereux pour lui-même et autrui ».

Retrouvé mort vers 17 heures

Vers 12h30, le sans-abri « vociférait et causait du tapage en tambourinant sur la porte de la cellule dans laquelle il était laissé en sous-vêtement ». Après une deuxième visite dans la cellule « son comportement était normal », précise Hervé Leroy. Ce n’est qu’à 17 heures que « les policiers ont constaté que la personne était nue, face contre terre et ne répondait pas aux injonctions de se lever ».

« Un des fonctionnaires a constaté la présence d’un lien fin torsadé et noué autour de son cou, il s’agissait de son sous-vêtement, de type caleçon mi-cuisse en matière élastique type ‘lycra’», a précisé le procureur. Les policiers ont tenté en vain de réanimer le sans-abri, avant d’appeler les pompiers et le SAMU qui n’ont pu que constater le décès.

« Aucune trace d’une quelconque violence »

Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les causes de la mort. Et une autopsie a été réalisée vendredi dernier. Elle a conclu à une mort par asphyxie et à « aucune trace d’une quelconque violence ».

Enfin, Hervé Leroy a terminé son intervention en précisant qu’une enquête administrative était ouverte à la DSP « aux fins de déterminer l’existence d’un éventuel dysfonctionnement du service ».