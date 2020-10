Le parquet vole au secours de La Dépêche de Tahiti

Après avoir fait une requête en appel de la décision du tribunal de commerce qui avait ordonné la liquidation judiciaire de La Dépêche de Tahiti, l’avocat du quotidien, Me Vergier s’est vu rejoint en ce sens par le parquet. L’appel du parquet étant suspensif, le processus de liquidation judiciaire est donc stoppé net. Le quotidien pourra continuer à informer ses lecteurs au moins jusqu’à l’audience en appel.

Bonne nouvelle pour les salariés et lecteurs de La Dépêche de Tahiti. Ce mercredi après la requête en appel de Me Vergier, l’avocat du quotidien, celui-ci s’est vu renforcer dans son action par un appel du parquet. Cet appel a pour effet de suspendre la liquidation judiciaire. Ce qui veut dire que le quotidien va, pour l’heure, continuer à vivre et les journalistes d’informer les Polynésiens. Pour autant, il restera à la cour d’appel de statuer sur l’affaire qui oppose la direction et l’un des anciens employés, affaire qui est à l’origine de la liquidation judiciaire. Vous retrouverez donc dès demain dans les kiosques le 18 280 ème numéro de La Dépêche de Tahiti.