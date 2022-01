Le pass vaccinal dans 15 jours en Polynésie

Le Haut-commissaire Dominique Sorain a confirmé, ce lundi soir sur TNTV, que la Polynésie suivrait la métropole en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal « vers le 7 ou le 8 février ». L’accès à l’hôpital et les jeunes de 12 à 16 ans ne seront pas concernés.



Le pass vaccinal est entré en application en métropole lundi. Cette mutation du pass sanitaire, votée par le Parlement le 16 janvier, a soulevée beaucoup de débats et pour cause : avec dson entrée en vigueur, les non-vaccinés ne pourront plus présenter un test de dépistage du Covid négatif pour accéder aux lieux concernés. Seul un schéma de vaccination à jour, avec une troisième dose 4 à 7 mois après la deuxième, ouvrira l’accès à ces établissements ou services. Dominique Sorain avait déjà annoncé en toute fin d’année, que ce nouveau dispositif, une fois voté, serait « rendu applicable » à la Polynésie, ce que demandait le président Édouard Fritch. Le Haut-commissaire l’a confirmé ce lundi soir sur le plateau de TNTV, précisant que son entrée en vigueur serait décalé « d’une quinzaine de jours » par rapport à la métropole et serait « adapté » au fenua.

« Vers le 7 ou 8 février », donc, le pass vaccinal entrera en application dans les mêmes lieux que le pass sanitaire actuel : spectacles, concerts, et autres évènements festifs, discothèques, foires et salons de plus de 50 stands, liaisons aériennes ou maritimes depuis Tahiti vers les îles… En revanche, c’est le pass sanitaire qui restera en application pour les consultations et visites programmées dans les établissements de santé (les urgences restent accessibles sans limitation). De même, et « après des discussions avec le président du Pays », les 12 – 16 ans pourront continuer à présenter un test négatif pour accéder dans l’ensemble des lieux concernés par le pass.

Toujours aucune hospitalisation Covid au fenua

Pas question, donc, de l’appliquer aux restaurants, bars, musée ou certains grands magasins, comme c’est le cas dans l’Hexagone. Du moins pour l’instant. Il faut dire que la situation sanitaire est nettement meilleure au fenua. Avec 352 cas actifs de Covid détectés – un chiffre en légère hausse depuis la semaine dernière – et aucune hospitalisation en cours (la filière Covid du CHPF accueille un patient positif, mais sa prise en charge porte sur une autre pathologie), la situation est même « maitrisée », reconnait le Haussaire. « Nous sommes relativement épargnés, mais on le voit bien dans d’autres territoires, y compris en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours un risque de redémarrage, précise Dominique Sorain sur TNTV. Le pass vaccinal sera alors le moyen de nous protéger pour éviter de paralyser de nouveau le territoire avec un confinement, en l’étendant à d’autres secteurs. Ce n’est pas prévu, mais c’est une possibilité ».