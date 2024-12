Le Paul Gauguin bientôt à l’arrêt pour rénovations

Le navire de croisière habitué des eaux polynésiennes fera escale à Singapour pendant sept semaines, de février à mars 2025. Les amoureux de croisière au fenua devront attendre le mois de mai pour découvrir les nouvelles cabines, le restaurant refait à neuf et la piscine rénovée. La compagnie du Ponant promet également une réduction de l’impact environnemental de son bateau.

Un petit coup de jeune pour le Paul Gauguin. Le navire de croisière mis en service en 1997 a déjà connu plusieurs mises à jour, en 2012 en Australie, puis en 2020 et 2021 à Singapour. L’an prochain, il retournera dans la cité-état asiatique pour une escale techniques de sept semaines, entre février et mars. Son restaurant Le Grill va faire l’objet d’un « relooking complet », explique le groupe Ponant Explorations. L’espace piscine sera aussi rénové, avec une réfection du deck et l’agrandissement du bar. Le Paul Gauguin accueillera également huit nouvelles cabines communicantes sur le pont. Enfin, différentes moquettes, tapisseries et boiseries seront changées ou restaurées « pour des matériaux choisis dans une palette élégante de couleurs tropicales ».

D’après la compagnie, la rénovation permettra au bateau de réduire son impact sur l’environnement. Un nouveau système de traitement de l’eau de mer sera par exemple installé, pour produire de l’eau douce à bord. Le Paul Gauguin sera aussi équipé d’un broyeur de verre et de carton. « Les améliorations de la performance énergétique comprennent des systèmes avancés de boucle de récupération de la chaleur, des refroidisseurs efficaces, un système à cycle organique de Rankine (COR) générant de l’électricité à partir de chaleur et de vapeur, et des moteurs électriques optimisés, réduisant de manière significative la consommation d’énergie », poursuit Ponant Explorations.

Après son escale technique à Singapour, le Paul Gauguin offrira deux circuits inédits de croisière, tous deux d’une durée de deux semaines : le premier en Indonésie, avec un départ de Singapour et une arrivée à Darwin en Australie, et le second en Mélanésie, de Darwin à Fidji, pour rentabiliser son retour au fenua. Il repartira ensuite de Papeete à partir du 14 mai 2025.