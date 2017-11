Le Pays autorise l’exploitation de French Blue

Le gouvernement a donné mardi en conseil des ministres son autorisation d’exploitation de services réguliers de passagers et fret à la compagnie aérienne French Blue. Les premiers vols sont prévus en mai 2018.

Le conseil des ministres a accordé mardi à la compagnie aérienne French Blue sa demande d’autorisation d’exploitation de services réguliers de passagers et fret, celle-ci souhaitant en effet exploiter, à compter de mai 2018, des services réguliers entre Paris/Orly et Papeete, via San Francisco, à raison de deux vols hebdomadaires, renforcés d’une troisième fréquence en période de pointe de mi-juin à fin août 2018. Les vols seront opérés en partage de code avec Air Caraïbes, au moyen d’aéronefs de type A350 (411 sièges, dont 35 Premium Eco et 376 Economique) et A330 (378 sièges, dont 28 Eco Premium et 350 Economique).

Créée en 2010 par le Groupe Dubreuil propriétaire d’Air Caraïbes, French Blue opère déjà depuis Paris, depuis juin 2016, des vols sur la Guadeloupe, Punta Cana en République dominicaine, et, depuis juin 2017, la Réunion.