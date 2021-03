Le Pays compte sur une réouverture au tourisme au mois de mai

Le directeur général de Tahiti Tourisme a informé les professionnels que la Polynésie restera fermée au tourisme « au mois d’avril avec pour objectif d’ouvrir au mois de mai prochain ». Ce qui correspondrait avec les « trois mois de fermeture maximum » préconisés par le gouvernement. C’est néanmoins à Pris que doit être prise la décision.

Le message, signé Jean-Marc Mocellin, est cité par le site spécialisé TourMag. « Bien que le nombre de nouveaux cas de covid reste extrêmement faible, le gouvernement veut prendre le temps d’être proactif dans la protection de la population et des vacanciers afin que la Polynésie française reste la destination de rêve pour tous ceux qui la visitent », explique le directeur général de Tahiti Tourisme. Pas de réouverture en avril, donc, mais l’objectif reste le rétablissement du flux touristique à partir du mois de mai. C’est ce qu’a confirmé, hier, Édouard Fritch lors d’un point presse consacré au plan de relance. Rappelant son engagement à ce que cette fermeture « dure deux à trois mois, pas plus », le président a annoncé que le gouvernement « travaille à cette réouverture ». « J’ai envie que ce cauchemar s’arrête le plus rapidement possible, a ajouté le chef du gouvernement local. L’économie en a besoin ». Le rétablissement des motifs impérieux depuis et vers la Polynésie a toutefois été décidé à Paris, début février, et c’est le gouvernement central qui doit décider du calendrier de reprise des vols touristiques.

« Aménagement » des formalités d’entrées

Du côté des compagnies aériennes, on a visiblement déjà pris en compte ce calendrier qui reste à confirmer. Ainsi Air France, qui avait inscrit deux rotations par semaine entre Tahiti et Paris à son programme de vol, à « adapté » son programme hier. La seconde rotation est annulée jusqu’au 20 avril.

En attendant, le directeur de Tahiti Tourisme précise que « la campagne de vaccination se poursuit auprès de la population incluant les acteurs du secteur touristique » et que « les formalités d’entrées sont aussi en cours d’aménagement afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire mondiale et de la vaccination ». Plusieurs pays, dont la France, adaptent leurs restrictions d’entrée à la situation sanitaire et vaccinales des pays d’origine des voyageurs. Dès vendredi, il ne sera ainsi plus nécessaire de justifier d’un motif impérieux pour les déplacements en provenance ou vers sept états non-membres de l’UE : l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni et Singapour.