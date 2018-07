Le Pays délivre sa licence à Vodafone

Le conseil des ministres a délivré, mercredi, à Vodafone son agrément comme fournisseur d’accès à Internet, soit moins de 30 jours après la décision du tribunal administratif en ce sens.

Dans un jugement rendu fin juin, le tribunal administratif avait enjoint le Pays à accorder la licence Internet à Vodafone dans un délai de 30 jours. C’est désormais chose faite, le gouvernement a adopté mercredi un arrêté conférant la qualité de fournisseur d’accès à internet à la société Pacific Mobile Telecom.

L’autorisation a été délivrée pour une durée de douze ans, mais celle-ci s’accompagne d’un cahier des charges fixant les droits et obligations de Vodafone. Parmi celles-ci, Vodafone devra fournir ses services internet en fixe sur le réseau filaire de l’OPT et en nomade sur son propre réseau sans fil selon le calendrier qui suit : dès la première année, sur Tahiti, dès la deuxième année sur Moorea, dès la troisième année aux îles Sous-le-Vent, et dès la quatrième année pour les archipels éloignés. En outre, Pacific Mobile Telecom devra respecter les exigences du Pays en termes de qualité de service s’agissant de son réseau de télécommunication.

