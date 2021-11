Le Pays emprunte 7 milliards aux banques locales

Yvonnick Raffin a signé les conventions de crédits négociées au titre du plan de financement du budget d’investissement 2021.

Banque de Tahiti, Banque de Polynésie et Socredo… Les trois établissements bancaires locaux étaient réunis jeudi après-midi au ministère des FInances et de l’Economie pour la signature des contrats de crédits négociés par le Pays pour financer son budget d’investissement. 2,5 milliards pour la BP et la BT, 2 milliards à la Socredo… « Le travail partenarial entre la Polynésie française et les banques de la place a permis d’obtenir des conditions financières attractives et homogènes pour la collectivité, précise le ministère sans dévoiler ces conditions. Ces emprunts permettent de financer les projets d’investissements structurants et une partie des actions du plan de relance et contribuent activement au

soutien de l’économie par la commande publique ».