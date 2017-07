Le Pays fait la chasse aux ondes électromagnétiques

Ne pas charger son vini près du lit, se tenir à plus d’un mètre de la télévision, téléphoner près d’une fenêtre… Le Pays a annoncé mardi le lancement d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre les « ondes électromagnétiques » dans foulée de la loi de Pays d’Antonio Perez votée en 2016.

La loi du Pays votée en 2016 à l’initiative de l’élu RMA Antonio Perez visait à créer un cadre législatif et règlementaire contre l’exposition aux ondes électromagnétiques. Le Pays a donc lancé mardi une campagne d’information et de sensibilisation pour répondre à des « enjeux de santé public et au principe de précaution », comme l’explique Antonio Perez.

Le directeur de la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), Karl Tefaatau, mise sur les réseaux sociaux en optant pour une campagne trans-médias qui sera lancé mercredi soir. Il souhaite ainsi l’approche « la plus pédagogique et la moins anxiogène » afin de faire évoluer les comportements et de parvenir à la « maîtrise de son exposition aux ondes électromagnétiques ». La DGEN, en partenariat avec l’Agence nationale des fréquences (ANFR), a publié quelques bons gestes à adopter à la maison : ne pas charger son téléphone mobile près du lit ou encore placer le babyphone à 2 mètres du bébé au minimum et jamais dans son lit, etc…

La loi Perez comprend également tout un système de contrôle sur l’ensemble du territoire des pylônes et antennes-relais. Un ordre de priorité sera défini. Antonio Perez explique que le cadre règlementaire de la loi comprend la protection des individus les plus sensibles aux ondes électromagnétiques, les enfants.