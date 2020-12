Le Pays inquiet pour Moorea

L’afflux de visiteurs attendu sur l’île sœur pour les fêtes inquiète les autorités, qui lancent un appel non seulement à respecter les mesures de protection contre la covid-19, mais aussi à être prudent sur la route et sur le lagon.

Déjà très fréquentée pendant les vacances, tant par les résidents polynésiens que par les touristes, Moorea va recevoir encore plus de visiteurs pour les weekends de Noël et du Jour de l’an.

Port du masque « impératif »

Dans un communiqué, la présidence rappelle que « la situation sanitaire de l’île, qui est le résultat de la mobilisation de la population de Moorea, de la commune et des élus de Moorea, des guides sanitaires, du service santé et de tous les partenaires impliqués, est, certes, maitrisée, mais elle reste précaire ». Et demande « à tous les visiteurs et vacanciers venant à Moorea, de respecter ce travail effectué par les habitants de Moorea » en appliquant les mesures de protection. « Le port du masque en intérieur, mais aussi à l’extérieur en cas d’affluence, est impératif. Les distances doivent être respectées, le lavage fréquent des mains doit être effectué, et les regroupements de personnes doivent être évités. »

Prudence sur les routes et sur le lagon

Le Pays souhaite également éviter les accidents « qui viendraient impacter les services d’urgence et de réanimation qui sont actuellement concentrés sur la prise en charge des patients atteints de formes graves de la Covid. »

Enfin le communiqué rappelle que « l’abus d’alcool augmente le risque d’accidents et compromet les comportements de prévention de la Covid. »